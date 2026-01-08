Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u hazırlık maçında mağlup etti

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ile teknik direktör Metin Diyadin idaresindeki Gençlerbirliği hazırlık maçı oynadı. Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki bir tesisteki karşılaşma yağışlı havada oynandı. Maçın ilk yarısı Halil Dervişoğlu'nun golüyle Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda Dilhan Demir'in golüyle Gençlerbirliği skorda eşitlik sağladı: 1-1. Karşılaşmada son golü Gençlerbirliği'nden Fıratcan Üzüm kaydetti. Hazırlık maçında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.