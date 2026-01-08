Haberler

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u hazırlık maçında mağlup etti

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u hazırlık maçında mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig takımları Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor, Antalya kampında karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği, maçı 2-1 kazanarak hazırlıklarını sürdürdü.

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ile teknik direktör Metin Diyadin idaresindeki Gençlerbirliği hazırlık maçı oynadı. Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki bir tesisteki karşılaşma yağışlı havada oynandı. Maçın ilk yarısı Halil Dervişoğlu'nun golüyle Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda Dilhan Demir'in golüyle Gençlerbirliği skorda eşitlik sağladı: 1-1. Karşılaşmada son golü Gençlerbirliği'nden Fıratcan Üzüm kaydetti. Hazırlık maçında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor