Gençlerbirliği, Kasımpaşa Maçı Öncesi Çift Antrenmanla Kampı Sürdürdü

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Başkent ekibi yarın oynayacağı Kasımpaşa hazırlık maçı öncesi günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Kayseri kampının 8'inci gününde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından yarı sahada gerçekleştirilen çeşitli hücum varyasyonları ve duran top organizasyonlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Başkent ekibi ayrıca yarın oynayacağı Kasımpaşa hazırlık maçının da taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı