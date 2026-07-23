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Gençlerbirliği, Kasımpaşa Maçı Öncesi Çift Antrenmanla Kampı Sürdürdü

Gençlerbirliği, Kasımpaşa Maçı Öncesi Çift Antrenmanla Kampı Sürdürdü
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent ekibi, yarın oynayacağı Kasımpaşa hazırlık maçı öncesi günü çift antrenmanla tamamladı. Antrenmanda ısınma, koordinasyon, top kapma oyunu, hücum varyasyonları ve şut çalışmaları yapıldı.

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Başkent ekibi yarın oynayacağı Kasımpaşa hazırlık maçı öncesi günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Kayseri kampının 8'inci gününde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından yarı sahada gerçekleştirilen çeşitli hücum varyasyonları ve duran top organizasyonlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Başkent ekibi ayrıca yarın oynayacağı Kasımpaşa hazırlık maçının da taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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