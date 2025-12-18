Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 3 Bodrum FK: 2

Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 3 Bodrum FK: 2
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Bodrum FK'yı 3-2'lik skorla geçti. Maçta Mbaye Niang ve Samed Onur'un golleri öne çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 1. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Selahattin Altay, Kemal Elmas

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson, Zan Zuzek (Metehan Mimaroğlu dk. 60), Henry Onyekuru (Tongya dk. 46), Samed Onur, Kevin Csoboth (Dilhan Demir dk. 40), Mbaye Niang (Göktan Gürpüz dk. 76), Dal Varesanovic (Sekou Koita dk. 46), Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu, Pedro Pereira, Furkan Ayaz Özcan, Matej Hanousek, Prince Martor

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Zdravko Dimitrov (Pedro Brazao dk. 74), Mustafa Erdilman, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Mert Yılmaz (Ahmet Aslan dk. 74), Furkan Apaydın (Musah Mohammed dk. 46), İsmail Tarım, Ege Bilsel, Ali Habeşoğlu (Taulan Sulejmanov dk. 66), Enes Öğrüce (Jonathan Okita dk. 83)

Yedekler: Diogo de Sousa, Arlind Ajeti, Musah Mohammed, Emirhan Arkutcu, Ozan Soğancıoğlu, Pusat Yağız Şafak

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Goller: Adem Metin Türk (dk. 19), Ali Habeşoğlu (dk. 51) (Bodrum FK) Mbaye Niang (dk. 59 ve 69), Samed Onur (dk. 67) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Bahri Can Tosun, İsmail Tarım (Bodrum FK), Samed Onur, Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü

Ayakta durmakta zorlandı! Eski Galatasaraylı'nın acı günü
Kanal 7 dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı

Kanal 7 dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor

Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor
Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü

Ayakta durmakta zorlandı! Eski Galatasaraylı'nın acı günü
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Otobüs şoförü ile kadın yolcu tekme ve yumruklarla birbirine girdi

Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
title