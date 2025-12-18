Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 3 Bodrum FK: 2
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Bodrum FK'yı 3-2'lik skorla geçti. Maçta Mbaye Niang ve Samed Onur'un golleri öne çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 1. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Selahattin Altay, Kemal Elmas
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson, Zan Zuzek (Metehan Mimaroğlu dk. 60), Henry Onyekuru (Tongya dk. 46), Samed Onur, Kevin Csoboth (Dilhan Demir dk. 40), Mbaye Niang (Göktan Gürpüz dk. 76), Dal Varesanovic (Sekou Koita dk. 46), Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu, Pedro Pereira, Furkan Ayaz Özcan, Matej Hanousek, Prince Martor
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Zdravko Dimitrov (Pedro Brazao dk. 74), Mustafa Erdilman, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Mert Yılmaz (Ahmet Aslan dk. 74), Furkan Apaydın (Musah Mohammed dk. 46), İsmail Tarım, Ege Bilsel, Ali Habeşoğlu (Taulan Sulejmanov dk. 66), Enes Öğrüce (Jonathan Okita dk. 83)
Yedekler: Diogo de Sousa, Arlind Ajeti, Musah Mohammed, Emirhan Arkutcu, Ozan Soğancıoğlu, Pusat Yağız Şafak
Teknik Direktör: Sefer Yılmaz
Goller: Adem Metin Türk (dk. 19), Ali Habeşoğlu (dk. 51) (Bodrum FK) Mbaye Niang (dk. 59 ve 69), Samed Onur (dk. 67) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Bahri Can Tosun, İsmail Tarım (Bodrum FK), Samed Onur, Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği) - ANKARA