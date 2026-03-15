Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Koita, Franco, Göktan, Metehan, Niang.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.