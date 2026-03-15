Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından

Mikail KARAMAN-Ali Oğulcan ARSLAN / ANKARA, - SÜPER Lig'in 26'ncı haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Beşiktaş Yardımcı Antrenör Murat Kaytaz açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle basın toplantısına katılamadı.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz konuşmasına 13 Mart'ta vefat eden Tarihçi İlber Ortaylı'nın ailesine baş sağlığı dileyerek başladı. Kaytaz, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamadığını belirterek, "Hocamızın bir rahatsızlığı var. Maç öncesi de otelde bayağı bir düşüş yaşadı. Serum aldı. Doktorlar iyileştirmek ve ayağa kaldırmak için mücadele ettiler. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şu an soyunma odasında da birkaç serum bağlandı. Maçı değerlendirecek olursak, rakip 10 kişi kaldıktan sonra farklı bir oyun planı oldu. Burası zor bir deplasman, Volkan Hoca geldikten sonra daha dirençli bir takım olacağını bekliyorduk zaten. Özellikle duran toplarda en az bizim kadar etkili olan bir takım. Bu hafta özel olarak önlemler aldık. Takımımız ve oyuncular iyi mücadele ettiler. Bu zor deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz" diye konuştu.

Orkun Kökçü'nün kendileri için çok değerli bir oyuncu olduğunu da kaydeden Kaytaz, "Türk Milli Takımı için de çok önemli bir oyuncu. Bizim oyun kurma planlarımızda ve üçüncü bölge hücum aksiyonlarımızda lider oyuncularımızdan birisi. Müthiş bir gol attı, tebrik ediyorum. Dört gün sonra bir maçımız var. Diri tutmak ve alkışlatmak için kenara aldık. Biz her gün üstüne koyarak gitmeye çalışan, takım savunmasında az pozisyon verip, hücuma aksiyonlarında üretken bir Beşiktaş yapmaya çalışıyoruz" dedi.

VOLKAN DEMİREL: HAKEM, TAKDİR HAKLARINI ONLARDAN YANA KULLANDI

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ise maçın normal şartlarda devam etmesi durumunda daha farklı bir yere gidebileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"İlk 17 dakika görüldüğü gibi çok iyi bir Gençlerbirliği vardı. Sonrasında tartışmalı bir pozisyonda kırmızı kartı gördük. Hakemle ilgili konuşacak çok şey var ama konuşmayacağım. Bu maç 11'e 11 devam etseydi, ben inanıyorum ki burada mağlup olmazdık. Yorgunluk ve güç bitince pozisyonlar vermeye başladık. İlk gol bile Goutas'ın iyi niyetiyle uzaklaştırması sonucunda düştü ve gol yedik. İkinci gole zaten bir şey diyemedim. Çok klas bir gol attı Orkun. Ama diyeceğim şu ki; biz bugün 10 kişi de olsak iyi mücadele ettik. 11'e 11 oynansaydı çok daha farklı olabilirdi. Perşembe günü Konya maçımızı oynayacağız. Oradan burayı telafi edecek bu sonuç alarak dönmek istiyoruz. Bence kırmızı kart ağır bir kırmızı kart. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı 11'e 10 oynamak kolay değil. Hakem, takdir haklarını onlardan yana çok kullandı."

Demirel, Gençlerbirliği altyapısından çıkan ve LaLiga'da Elche'ye 68 metreden gol atan Arda Güler için, "Müthiş. Gençlerbirliği Kulübü'nün özü bu; altyapıdan kardeşlerimizin, çocuklarımızın çıkması. Biz de buna devam etmek istiyoruz. Hedeflerimden birisi de bu. Bizim gibi takımların oyuncu yetiştirmesi daha mantıklı, daha doğru. Arda çok iyi bir insan. Daha iyi yerleri hak ediyor diyemeyeceğim zaten Real Madrid'de oynuyor. Gönlümüz onunla. Tekrarını belki 3-5 sefer daha görürüz. Tebrik ediyorum onu. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz buradan" ifadelerini kullandı.

