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Gençlerbirliği, Başakşehir'e 4-0 yenildi, Diyadin 'hak ettiğimiz mağlubiyet' dedi

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Gençlerbirliği, Başakşehir'e 4-0 yenildi, Diyadin 'hak ettiğimiz mağlubiyet' dedi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul Başakşehir'e konuk olan Gençlerbirliği, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, maçta oyun olarak hiçbir varlık gösteremediklerini ve hak ettikleri mağlubiyeti aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu İstanbul Başakşehir'e 4-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, maçta hiçbir varlık gösteremediklerini söyledi.

Diyadin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde sezona iyi başladıklarını ancak bu gidişatı sürdüremediklerini belirten Metin Diyadin, "Geçen hafta çok iyi oynadığımız maçta son saniye golüyle mağlup olduk. Mağlup olunabilir ancak bu maçta oyun olarak hiçbir varlık gösteremedik. Temassız bir oyun. Bu lig kaldırmaz. Çok kötü oynadığımız bir maç. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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