Gençlerbirliği Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Güncelleme:
Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, antrenmanda futbolculardan Pedro Pereira ve Metehan Mimaroğlu, takım üzerindeki etkileri ve maç beklentilerini aktardı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, ligin 2. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçına hazırlanıyor. Antrenman öncesinde kırmızı-siyahlı futbolculardan Pedro Pereira ve Metehan Mimaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pereira: "Süper Lig'in marka değerinin Avrupa'da çok arttığını görebiliyorum"

Süper Lig'in Avrupa'daki marka değeri hakkında konuşan Pedro Pereira, "Ben buradayken de mücadeleci ve yarışmacı bir ligdi Süper Lig. Özellikle büyük takımlar çok büyük transferler yaptıkları için Süper Lig'in marka değerinin Avrupa'da çok arttığını görebiliyorum. Aslında bu bizim gibi takımların da işine yarıyor. Çünkü büyük isimlerin Türkiye ligine gelmesi, buraya gelmek isteyenleri de çekiyor. 3 sene aradan sonra geldiğimdeki fark ile bunu söyleyebilirim. Büyük isimlerin buraya gelmesi, artık Süper Lig'i çok daha üst seviyeye taşıyor" diye konuştu.

Metehan Mimaroğlu: "Samsun maçı bizim için zorlu geçti "

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Samsunspor maçına dair konuşan Metehan Mimaroğlu ise, "Samsun maçı bizim için zorlu geçti. Oradan ders çıkardık. Antalyaspor maçına ders çıkarmış bir şekilde sahada daha iyi bir performans göstereceğiz. Maçta 2-1'i yakaladık. Sonrasında da gol pozisyonlarına da girdik. Belki puanla ayrılabilirdik ama nasip değilmiş. Antalyaspor maçına hazırlıklarımız sürüyor. Taraftarımızın önünde, Süper Lig'deki ilk maçımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
