Haberler

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Aliağa Futbol'a konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Aliağa Futbol ile yapacağı maç için yarın İzmir'e gidiyor. Başkent ekibi, 1 puan alması durumunda çeyrek finale yükselebilecek.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Aliağa Futbol ile karşılaşacak.

İzmir'deki Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Gençlerbirliği, B Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kupada Sipay Bodrum FK'yi 3-2, Hesap.com Antalyaspor'u da 1-0 yenerek ilk 2 maçını kazanan başkent ekibi, 3. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Gençlerbirliği'ne, Nesine 2. Lig ekibi Aliağa Futbol karşısında alacağı 1 puan dahi çeyrek finale yükselmesi için yeterli olacak.

Öte yandan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Levent Şahin yönetiminde Türkiye Kupası'nda ilk maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu, gökyüzü dumanla kaplandı

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.