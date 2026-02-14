Haberler

Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0'lık üstünlükle kapattı. İlk yarıda Gençlerbirliği'nin golleri Ali Sowe'un ters vuruşu ve Sekou Koita'nın golüyle geldi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Ceza sahası içine girmeden penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Koita'nın vuruşunda kaleci Fofana, meşin yuvarlağı kurtardı.

14. dakikada Gençlerbirliği'nin atağında Dele-Bashiru topu kazandı ve pasını sağ tarafındaki Oğulcan'a aktardı. Oğulcan'ın kale sahasına çevirdiği topa Rizespor savunmasında Samet, ters vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

15. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ömer Tolga Güldibi, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

18. dakikada Metehan'ın ortasında arka direğe seken topu alan Koita'nın vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak, Zuzek'in önünde kaldı. Zuzek'in dönerek yaptığı vuruşta ise Ali Sowe'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45. dakikada Gençlerbirliği atağında topla buluşan Tongya, Rizespor kalesine doğru ilerdi ve pasını Koita'ya aktardı. Koita ceza sahası içinde savunmayı da geçerek düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Gençlerbirliği: Mario Velho, Fıratcan Üzüm, Dimitros Goutas, Zan Zuzek, Thalisson Kelven, Oğulcan Ülgün (Göktan Gürpüz dk. 39), Dele-Bashiru, Metehan Mimaroğlu, Adama Traore, Franco Tongya, Sekou Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Matej Hanousek, Mbaye Niang, Ousmane Diabate, Arda Çağan Çelik, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Casper Hojer, Giannis Papanikolaou, Taylan Antalyalı, Valentin Mihaila, Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi, Ali Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Atilla Mocsi, Halil Dervişoğlu, Adedire Mebude, Muhamed Buljubasic, Frantzdy Pierrot, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Ali Sowe (dk. 18 k.k.), Sekou Koita (dk. 45) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Giannis Papanikolaou, Samet Akaydin (Çaykur Rizespor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
