Gençler Masa Tenisi Güneybatı Bölge müsabakaları Kütahya'da başladı

Gençler Masa Tenisi Bölge Yarışmaları'nın Güneybatı Bölgesi ayağı, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda başladı. Üç gün boyunca sürecek olan organizasyonda Türkiye'nin farklı illerinden genç sporcular mücadele ediyor.

Masa Tenisi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve turnuva sorumlu yönetmeni Mehmet Suphi Semercioğulu, müsabakaların dört farklı bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Türkiye Gençler Grup Şampiyonası Türkiye'de şu an dört bölgesinde yapılmakta. Burası Güneybatı bölgesi. Şu an itibarıyla 23 erkek takım, 16 kadın takım katılım göstermekte. Bu takımlardan erkeklerde ilk dört, kadınlarda ise ilk üç takım Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Ferdi olarak ise 84 erkek, 59 kadın olmak üzere toplam 140 sporcu müsabakalarda mücadele etmektedir."

Yoğun katılımın olduğu müsabakalar, genç sporculara hem deneyim kazanma hem de Türkiye Şampiyonası'na yükselme fırsatı sunuyor. Üç gün sürecek organizasyonun sonunda dereceye giren sporcular ve takımlar Türkiye finallerine katılacak. - KÜTAHYA