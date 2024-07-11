Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırıldı

Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda milli halterci Fatmagül Çevik, koparmada Türkiye rekoru kırdı.

Isparta'daki Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya, 63 kulüpten 173'ü kadın 359 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonda + 87 kiloda yarışan milli halterci Fatmagül Çevik, 108 kilogramlık kaldırışıyla koparmada Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü törende yaptığı konuşmada, federasyonun faaliyet programında yer alan önemli bir müsabakanın Isparta'da gerçekleştirildiğini ve halter sporuyla iç içe kentin başarılı sporcular yetiştirdiğini ifade etti.

Organizasyonda Isparta'dan Fatmagül Çevik'in Türkiye rekoru kırarak Türkiye şampiyonu olmasını büyük gururla izlediklerini anlatan Ünlü, "Sporcumuz Fatmagül Çevik'i başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bu müsabakanın sonucunda yarışan sporcularımız, Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Taner Sağır ve Nurcan Taylan gibi başarı elde edecekler. Milli takımlarda yer alacaklar. Ülkemizin geleceği gençlerimiz için Spor Bakanlığımız ve federasyonumuz ile birlikte en iyisini ve en güzelini gerçekleştirmeye çalıştığımızı belirtmek istiyorum." dedi.

2024 Avrupa ve Dünya şampiyonalarında bugüne kadar 115 madalya kazanan genç sporcuları, kulüplerini ve ailelerini tebrik eden Ünlü, bu başarıların Türkiye'nin halterdeki gücünü bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Milli halterci Fatmagül Çevik ise şampiyonada rekor kırdığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek "Konya'da olimpiyat merkezinde 3,5 aydır dizimde sakatlık olmasına rağmen yarışmaya hazırlandım, Türkiye rekoru kırdım, Türkiye şampiyonu oldum. Çok mutluyum inşallah devamı da gelecek." dedi.

Çevik, Gençler Avrupa Şampiyonasında altın madalya alıp, 2028 yılında düzenlenecek olimpiyatlarda kota almak istediğini sözlerine ekledi.

Şampiyona, 13 Temmuz'da sona erecek.