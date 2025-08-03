Genç Yüzücüler Uluslararası Başarılara Hazırlanıyor

Küçük yaşlarda başladıkları yüzme sporunda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra yurt dışında katıldıkları organizasyonlarda derece elde eden Zeynep Taştekin ile Ömer Kaya Kurt, yeni uluslararası başarılar için çalışıyor.

Kocaeli'de yaşayan Gebze Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 13 yaşındaki Zeynep Taştekin, 6 yaşında yüzme sporuna başladı.

Yaklaşık 7 yıldır ilgilendiği yüzmede Türkiye şampiyonluğu, bireysel ve takımlarda Balkan ikinciliği ve üçüncülüğü ile farklı kategorilerde 14 madalya kazanan Zeynep, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Gebze Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 13 yaşındaki Ömer Kaya Kurt da 5 yaşında başladığı yüzmede kendini geliştirerek çeşitli müsabakalarda yer aldı.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ve tarihi başarılara imza atan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi örnek alan Ömer Kaya, milli takım formasıyla uluslararası organizasyonlarda madalya kovalamak istiyor.

Yunanistan'da 26-28 Eylül'de düzenlenecek Açık Su Yüzme Şampiyonası'na hazırlanan sporcular, madalya hedefiyle çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Zeynep Taştekin, AA muhabirine, yüzmenin hayatında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Yunanistan'daki yarışmada kürsü görmek istediğini dile getiren Zeynep, "Yaşım ilerledikçe de diğer uluslararası turnuvalarda madalya ve kürsü görmek isterim." dedi.

Ömer Kaya Kurt da hobi olarak başladığı yüzmede hocalarının yeteneğini keşfederek kendisini profesyonel yüzücü yaptığını kaydetti.

Her hafta 9 kez yüzme, 3 kez de kara antrenmanı yaptıklarını belirten Kurt, "Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesisleri Türkiye'nin en iyi 3 tesisinden biri. Bu sayede de bizlere büyük imkanlar doğuyor. Başarı elde ettiğimde mutlu oluyorum, duygulanıyorum." diye konuştu.

Milli takım hedefini gerçekleştirdiğini ve sırada uluslararası şampiyonalarda boy göstermek olduğunu aktaran Kurt, "Hedefim önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmek. Örnek aldığım sporcular arasında Kuzey Tunçelli var. Onun gibi bir sporcu olmak istiyorum. Bu yüzden düzenli olarak çalışmalarımı sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Ercan Sarıaydın: "Şampiyon sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Antrenör Ercan Sarıaydın ise Avrupa, dünya ve olimpiyatlara sporcu hazırlamayı hedeflediklerini belirterek, "Yetenekli gördüklerimizle birebir ilgileniyoruz. Milli takıma çıkarıyoruz. Hedefimiz öncelikle milli takıma çıkan sporcu sayısını artırmak, daha sonra da milli takımın düzeyini artırmak. Zeynep, Balkan ikincisi ve üçüncüsü. Ömer de aynı şekilde birçok uluslararası yarışa gidiyor." diye konuştu.

Sarıaydın, milli sporcu Kuzey Tunçelli'nin de Kocaeli'de yetiştiğini dile getirerek, "Sporcularımızın Kuzey gibi uluslararası arenalarda Türkiye'yi temsil edebilmelerini amaçlıyoruz." dedi.