Haberler

Genç Yetenek Emir Melik Peker, Türkiye'yi Temsil Edecek

Genç Yetenek Emir Melik Peker, Türkiye'yi Temsil Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yaşayan 24 yaşındaki dağ bisikleti sporcusu Emir Melik Peker, 21 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Downhill Bisiklet Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak. Zorlu parkurlarda hazırlanan Peker, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bursa'da yaşayan genç yetenek Emir Melik Peker, 21 Eylül'de Bulgaristan'da yapılacak Balkan Downhill Bisiklet Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak. Peker, zorlu parkurlardan bisikletiyle inerek nefesleri kesiyor.

Uzun süredir dağ bisikleti sporuyla ilgilenen 24 yaşındaki Emir Melik Peker, bu yıl gösterdiği performansıyla milli takıma seçilmeye hak kazandı. Türkiye başta olmak üzere başka ülkelerde de başarılı sonuçlar elde eden sporcu, bu önemli organizasyona Uludağ'ın zorlu parkurlarında hazırlanırken, 19-21 Eylül'de tarihleri arasında Bulgaristan'ın Vitosha şehrinde düzenlenecek yarışmada ülkemizi temsil edecek.

Profesyonel olarak downhill sporuyla ilgilendiğini belirten Peker, "Bu spora başladığından beri hayalim milli sporcu olup ülkemi temsil etmekti. Burada ilk defa Downhill branşı kurulduğunda girmeye hak kazandım. Hem bir ilki gerçekleştirdim, hem de hayalime kavuştum. Bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı

Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Baba-oğul suçüstü yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.