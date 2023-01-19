Genç yaşta futbolu bırakıp maceraya atıldı! Dünya yıldızının paylaşımını görenler, 'Delirmiş' diyor

Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanan ve 29 yaşında futbolu bırakan Andre Schürrle, dağcı oldu. Snezka Dağı'nı üstsüz şekilde tırmanan futbolcunun paylaştığı kareyi gören futbolseverler birbirinden ilginç yorumlar yaptı.

29 yaşında futbolu bırakan Andre Schürrle, macera dolu bir yaşama atıldı. Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanan Leverkusen, Chelsea, Dortmund gibi takımların formasını terleten Schürrle, dağcılığa merak saldı.

KAR KIŞ DİNLEMEDİ

Çekya ve Polonya sınırındaki Snezka Dağı'na -19 derecede çıkan Andre Schürrle, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"AKLINI KAYBETMİŞ"

Bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Schürrle için hayli ilginç yorumlar geldi. Futbolsever Schürrle hakkında, "Aklını kaybetmiş" yorumlarını yazdı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: