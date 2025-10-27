Haberler

Genç ve Yıldız Taekwondo Takımları Romanya Açık Turnuvası'nda 39 Madalya Kazandı

Genç ve Yıldız Taekwondo Takımları Romanya Açık Turnuvası'nda 39 Madalya Kazandı
Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Romanya Açık Taekwondo Turnuvası'nda Genç ve Yıldız Milli Takımları, 39 madalya ile büyük bir başarı elde etti. Gençler kategorisinde 10 altın, 5 gümüş, 3 bronz; yıldızlar kategorisinde ise 6 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı.

Genç ve Yıldız Milli Takımları, Romanya Açık Taekwondo Turnuvası'nda 39 madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Romanya Açık Taekwondo Turnuvası'nda, Genç ve Yıldız Milli Takımlar, büyük bir başarıya imza atarak zirveye çıktı. Organizasyonda 112 sporcu Türkiye'yi temsil ederken, milli taekwondocular, 16 altın, 8 gümüş, 15 bronz, toplam 39 madalya kazandı.

Milli sporcular, gençler kategorisinde 10 altın, 5 gümüş, 3 bronz, yıldızlar kategorisinde ise 6 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya elde etti. Bu sonuçlarla Genç Milli Takımı, tüm kategorilerde takım halinde şampiyon olurken; Yıldız Milli Takımı, erkeklerde 2'nci, bayanlar ve genel sıralamada ilk sırayı aldı.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Gençler

Altın Madalya: Azra Naz Kamış (44 kg), Altuğ Gesge (48 kg), Buğra Coşkungönül (68 kg), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73 kg), Emre Talha Evin (55 kg), Elif Naz Köseoğlu (68 kg), Zeynep Duru Kokoç (49 kg), Ezgi Naz Akyapın (63 kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kg), Damla Nur Yılmaz (42 kg)

Gümüş Madalya: Evra Alıcı (68 kg), Yusuf Emre Mızrak (78 kg), Mülkiye Ece Ulusoy (49 kg), Mümüne Nur Göz (55 kg), Dilara Yılmaz (68 kg)

Bronz Madalya: Ömer Talha Dülger (51 kg), Elif Rana Yılmaz (59 kg), Zeynep Nil Menekşe (68 kg)

Yıldızlar

Altın Madalya: Ceren Aydoğan (33 kg), Eda Öğüt (41 kg), Ece Kuyumcu (44 kg), Yağmur Bozkurt (59 kg), İrem Su Güzel (29 kg), Koray Ali Çevik (45 kg)

Gümüş Madalya: Azra Nur Açıkgöz (37 kg), Turan Yiğit Şahin (49 kg), Ertürk Zeyrek (65 kg)

Bronz Madalya: Hümeyra Kukullu (41 kg), Esila Gökçen Aydoğan (29 kg), Ecrin Yılmaz (41 kg), Ece Büyükfuran (55 kg), Ecrin Aydoğdu (33 kg), Irmak Gündar (59 kg), Teyfik Eren Ata (+65 kg), Latif Buğra Mutlu (53 kg), Vatan Şimşek (33 kg), Eren Şahin (57 kg), Ali İhsan Demir (65 kg), Ahmet Doğru (53 kg) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
