Sırıkla atlamada Türkiye rekortmeni 12 yaşındaki Elif, zirveye göz kırpıyor Açıklaması

İzmir'de 2 yıl önce sırıkla atlama sporuna başlayan, bu süreçte Avrupa ikinciliği ve Türkiye rekoruna imza atan 12 yaşındaki Elif Karacaoğlu, yeni hedefi olan Avrupa şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle spora başlayan Elif Karacaoğlu, cimnastiğin ardından 2 yıl önce uzun boylu olmasının avantajıyla sırıkla atlama sporuna başladı.

Geçen yıl Özcan Kutlu Türkiye Salon Şampiyonası'nda 2,20 metre atlayarak ilk yarışında Türkiye beşincisi, yine aynı yıl Aycan Önel Açık Saha Türkiye Şampiyonası'nda 2,40 metreyi geçerek Türkiye üçüncüsü olan Elif, bu yıl ocak ayında Hollanda'da ilk uluslararası deneyimini yaşadı.

Uluslararası ESSX 2026 Sırıkla Yüksek Atlama Yarışması'nda 3.03 metre atlayarak Avrupa ikincisi olan Elif, 2026 Özcan Kutlu Salon Türkiye Şampiyonasında bu kez 3.40 metre atlayarak Türkiye şampiyonu ve 14 yaş altı kategorisinde Türkiye rekor kırdı.

Göztepe Kulübü sporcusu Elif Karacaoğlu yeni şampiyonluklar ve rekorlar için haftanın 3 günü antrenmanlarını sürdürüyor.

"Avrupa şampiyonu olmak istiyorum"

Karacaoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır sırıkla atlama antrenmanları yaptığını, uzun boylu olduğu için antrenörü tarafından bu branşa yönlendirildiğini söyledi.

Fiziğinin avantajlarına değinen Karacaoğlu, şunları kaydetti:

"İlk başladığımda biraz zor gelmişti ama onun haricinde bir daha hiç zor gelmedi. İlk yarışımda 2,20 atlayarak Türkiye 5'incisi oldum. Sonraki yarışmamda 2,40 atlayarak Türkiye 3'üncüsü oldum. Sonra zaten Hollanda'ya gittik. Orada Avrupa ikincisi oldum, 3,03 metre atladım. Sonrasında Türkiye Şampiyonası'nda da 3,40 atlayarak 14 yaş altında atlanan en iyi dereceyi alarak Türkiye şampiyonu oldum."

Hedefinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Karacaoğlu, "Yakın hedefler olarak Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Sonrasında Türkiye rekoru için çok daha yüksek mesafeler atlayarak yeni rekorlar kırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Esra Karacaoğlu da kızının sırıkla atlamayı tercih ettiğini, ailesi olarak da bu karara destek verdiklerini söyledi.

Kızının hedeflerinin büyük olduğunu aktaran Karacaoğlu, "Biz ailesi olarak Elif'in arkasındayız ve sonunda kadar güveniyoruz. Bundan sonra Türkiye şampiyonlukları daha sonra Avrupa, dünya ve olimpiyatlar. Gidebildiği yere kadar biz arkasındayız. Ben kızımın güzel yerlere geleceğine inanıyorum." diye konuştu.