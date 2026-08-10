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Sivaslı para yüzücü Takçı'dan kişisel rekor

Sivaslı para yüzücü Takçı'dan kişisel rekor
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Çorum’da düzenlenen Para Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda Sivas’ı temsil eden para yüzücüsü Defne Nisa Takçı, 100 metre serbestte kişisel en iyi derecesini geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Çorum'da düzenlenen Para Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil eden para yüzücüsü Defne Nisa Takçı, 100 metre serbestte kişisel en iyi derecesini geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında yer alan Para Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ile Deaf Yüzme Bireysel Yaz Şampiyonası, Çorum'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden 44 kulüp ve 121 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Çorum'da düzenlenen yüzme müsabakalarında Sivas'ı temsil eden para yüzücüsü Defne Nisa Takçı da başarılı bir performans ortaya koydu. Takçı, 100 metre serbest yarışında kişisel en iyi derecesini geliştirmeyi başardı. Daha önce 3 dakika 29 saniye 73 saliselik dereceye sahip olan genç sporcu, yarışta elde ettiği 3 dakika 4 saniye 27 saliselik derecesiyle kendi rekorunu geliştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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