Milli boksörlerden '10'da 10' hedefi

19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanan milli takım, Sırbistan'daki organizasyonda "10'da 10" yapmayı planlıyor.

Sırbistan'da 11-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya hazırlık kapsamında Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 10 milli sporcunun yer aldığı kampa Azerbaycan'dan 10 sporcu dahil oldu.

Milli takım antrenörü Abdurrahman Özben, AA muhabirine açıklamasında, şampiyona öncesi çalışmaların üçüncü etabını Azerbaycan'dan boksörlerle sürdürdüklerini söyledi.

Azerbaycan'ın "kardeş takım" olduğunu ifade eden Özben, "Harika antrenmanlar yapıyoruz. Çocukların, motivasyonları çok güzel. İnşallah Avrupa'dan güzel madalyalar getirmeyi planlıyoruz. 10 sporcu katılacağız. İnşallah 10'da 10 planlıyoruz. Hem motivasyonları hem fiziksel hem mental olarak çok hazırlar. Allah'tan bir mani olmazsa güzel şeylerle ülkemize dönmeyi planlıyoruz." dedi.

Milli boksör Azra Nur Çetin, Sırbistan'da ki şampiyonanın yanı sıra Senegal'deki Gençlik Olimpiyatları'na da hazırlandığını dile getirdi.

Çalışmaların çok disiplinli ve sistemli gittiği bilgisini veren Azra Nur, "Şimdi de Azerbaycan ile güzelşekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

"İnşallah madalyaları birlikte alacağız"

Azerbaycan milli takımının antrenörü İlkin Agayev ise kampa 24 Temmuz'da geldiklerini ifade etti.

Türkiye ile antrenman yapmaktan mutlu olduklarını aktaran Agayev, "Her şey güzel gidiyor. Türk kadın takımı dünyada en güçlü takımlardan biridir. Burada olmaktan memnunuz. Kendi evimize geldik. Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefimiz var. Gözümüz altın madalyada. İnanıyoruz. Türk takımı dünyada her zaman en iyi takımlardan. Onlara da başarılar. İnşallah madalyaları birlikte alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli boksör Güler Huseyinova da 48 kiloda dövüştüğünü ve Avrupa şampiyonu olduğunu anlattı.

Antrenmanların verimli geçtiğini dile getiren Güler, "Amacımız Türk kardeşlerimizle birlikte Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak. Bu kamp her iki tarafa da katkı sağlıyor. İrademiz artıyor, kendimizi hazır hissediyoruz. Altın madalyayı tekrarlamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA