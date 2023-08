- Genç horozlar, Kayseri maçı hazırlıklarını tamamladı

DENİZLİ - Yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Denizlispor U17 takımı, bu maçın hazırlıklarını U19 takımı ile antrenman maçı yaparak tamamladı.

Yeni sezonda U17 Elit B Ligi 2. Grup'ta mücadele edecek olan Denizlispor, 26 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.00'de Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda oynanacak olan maçın hazırlıklarını U19 takımı ile antrenman maçı yaparak tamamladı. Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Denizlispor U17 takımı ile U19 takımının maçı kıran kırana geçti. Hazırlık sürecini ve ligin ilk maçını değerlendiren teknik Sorumlu Hüseyin Ateş, lige iyi başlamak istediklerini dile getirerek, "Sezona gayet iyi hazırlandık. Ani bir kararla liglerin 26 Ağustos'ta başlayacağı söylendi. Ama biz antrenmanlara erken başlamıştık. Antrenmanları tamamladık. Bu günde u19 takımımız ile iyi bir çift kale oldu. Son provamızı yaptık. İnşallah Cuma günü de yola çıkacağız. İlk maçımız Kayseri deplasmanı. Oradan iyi bir oyun iyi bir mücadele ile dönmek istiyoruz" dedi.

"Hedef A takımına futbolcu yetiştirmek"

Çocukların bu günkü mücadelesi ve hırsı oyunu iyiydi diyen Teknik Sorumlu Ateş, "İnşallah bunun üstüne koyarak her maç devam ederler. Buradaki hedef belli. Buradaki gelişimlerini bir an önce tamamlayıp A takımına faydalı birer futbolcu olmaları. Zaten A takımında da genç futbolcular daha çok fazla bulunuyor. Onlar için bir şans. İnşallah gelişimlerini bir an önce tamamlayıp A takıma çıkarlar" ifadelerini kullandı.