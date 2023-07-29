15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Boks Turnuvası, Beyoğlu'nda başladı. 25 kulüpten 83 sporcunun katıldığı turnuvada konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, '15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için, mukaddesatı için canlarını veren 15 Temmuz şehitleri ve cümle şehitlerin anısına; İlçe Spor Müdürlüğümüz ve boks federasyonunun İstanbul il temsilciliğiyle birlikte Beyoğlu Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Boks Turnuvası düzenledik' dedi.

- Genç boksörler 15 Temmuz şehitleri anısına Beyoğlu'nda ringe çıktı

Beyoğlu'nda '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Boks Turnuvası' heyecanı

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Boks Turnuvası, Beyoğlu'nda başladı. 25 kulüpten 83 sporcunun katıldığı turnuvada konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için, mukaddesatı için canlarını veren 15 Temmuz şehitleri ve cümle şehitlerin anısına; İlçe Spor Müdürlüğümüz ve boks federasyonunun İstanbul il temsilciliğiyle birlikte Beyoğlu Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Boks Turnuvası düzenledik" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Boks Turnuvası, 25 kulüpten 83 sporcunun katılımıyla, Beyoğlu Belediyesi Sütlüce Spor Tesisi'nde başladı. Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Boks Federasyonu işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuva, sporseverler tarafından ilgiyle izlendi. Turnuvaya katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da boks eldivenlerini giyip ringe çıkarak genç boksörlerden biriyle kısa bir maç yaptı. Yıldız, ardından etkinlikte yaptığı konuşmada, turnuvanın manevi yönüne dikkat çekerek 15 Temmuz'un unutulmayacağını söyledi.

"Şehitler için boks turnuvası düzenledik"

Turnuvanın önemine dikkat çeken Haydar Ali Yıldız, "15 Temmuz şehitlerini anmak üzere, unutulmasın diye yapmış olduğumuz birtakım etkinliklerimiz vardı. Ruhları şad olsun, 15 Temmuz unutulmayacak. Spor birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Bu anlamda, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için, mukaddesatı için canları veren 15 Temmuz şehitleri ve cümle şehitlerin anısına; İlçe Spor Müdürlüğümüz ve boks federasyonunun İstanbul il temsilciliğiyle birlikte Beyoğlu Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Boks Turnuvası düzenledik. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Bütün şehitlerimizin, 15 Temmuz şehitlerimizin ruhları şad olsun, birliğimiz, bayrağımız var olsun" dedi.

"15 Temmuz'da şehit düşen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz"

Türkiye Boks Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Metin Özkan ise, "15 Temmuz'da şehit düşen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz. Beyoğlu Belediyesi ile üçüncüsünü düzenlediğimiz 15 Temmuz Demokrasi Turnuvası için, Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız'a, Spor Müdürümüz Adnan Yenen'e, Beyoğlu Gençlik Spor Müdürümüz Metin Albayrak'a, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Turnuvanın birincisine 2 bin TL ödül verilecek

Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından 25 kulüp, 83 sporcu ve 18 hakemin katıldığı turnuva yarın sona erecek. Düzenlenen turnuvanın birincisine 2 bin, ikincisine bin 500, üçüncü ve dördüncüsüne ise bin TL para ödülü verilecek.