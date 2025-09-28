Genç Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Genç Erkek Boks Milli Takımı antrenörü İshak Tiryaki, Çekya'da düzenlenecek olan 'Avrupa U19 Boks Şampiyonası'na hazırlık süreçlerine ilişkin, "Uzun zamandır gençlerde büyük başarılar gelmiyor ama bu sefer büyük başarıların geleceğine inanıyorum. Çünkü elimizde güçlü ve kaliteli genç sporcumuz var" dedi.

Avrupa U19 Boks Şampiyonası 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenecek. Türkiye, şampiyonaya Erkek ve Kadın milli takımları düzeyinde katılım gösterecek. Bu kapsamda 4 aydır kampta olan Genç Erkek Boks Milli Takımı şampiyona hazırlıklarını Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamladı. Yüksek tempoda hazırlık süreci geçiren Ay-yıldızlılarda; Milli takım başantrenörü İshak Tiryaki, takım kaptanı Mustafa Ömer Şahin ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Toprak Salman 4 aylık kamp sürecini ve şampiyona hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, Milli akımın mental ve fiziksel olarak şampiyonaya hazır hissettiklerini ifade ederek, "Uzun zamandır gençlerde büyük başarılar gelmiyor ama bu sefer geleceğine inanıyorum. Çünkü elimizde güçlü ve kaliteli genç sporcumuz var. Büyük Erkekler takım antrenörlerimizle beraber sporcularımızı analiz ediyoruz. Her gün ortak çalışma da yapıyoruz. İçlerinden 3-4 tane çocuğumuzu büyüklere hazırlıyoruz. Gerçekten çok yetenekli çocuklar var. Şampiyonada fizik olarak hazır bir takım göreceğiz. Birkaç madalyanın üstünde de madalya alabiliriz. Altın madalya hedefliyoruz" diye konuştu.

MUSTAFA ÖMER ŞAHİN: ÜLKEMİZİ İYİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Genç milli takım kaptanı Mustafa Ömer Şahin, uzun soluklu geçen kamp sürecinde takım eksikliklerin kapatıldığını ifade ederek, "Takım içinde sadece şampiyonlar var şu an. Bir aile gibi olduk, zaten uzun süredir kamp yapıyoruz. Genel olarak mental olarak şampiyonaya hazırız. Avrupa 3'üncüsüyüm. Finalden şampiyon olarak geri dönmek istiyoruz. Takım olarak da ülkemizi iyi temsil etmek istiyoruz. Başka bir hedefimiz olamaz zaten. Vatandaşlarımız dualarını eksik etmesin bizden. İnşallah altın madalyalarla döneceğiz. Ailemin de her zaman desteği arkamda oldu. Zaten ailemin desteğiyle bu kadar uzun süre boks yaptığımı düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

TOPRAK SALMAN: TÜRKİYE'MİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ'

2023 Avrupa Şampiyonu ve 2025 Dünya 3'üncüsü olan Toprak Salman ise takım olarak şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, "Çalışmalarımızı altın madalyayla taçlandırmayı düşünüyoruz. Şu an psikolojik durumum da çok iyi. Kendimi çok hazır hissediyorum. Avrupa'ya odaklıyım ve fiziksel durumum da çok iyi. Takım olarak Avrupa'da çok güzel dereceler ve şampiyonluklar elde etmek istiyoruz. Madalyayla, şampiyonlukla dönmek istiyoruz. Türkiye'mizi gururlandırmak istiyoruz. Kişisel hedefim ise Avrupa Şampiyonası'ndan şampiyon olarak Türkiye'ye ve şehrime gururlu bir şekilde dönmek" diye konuştu.