Genç Atıcılar Olimpiyat Hedefinde

İzmir'de atıcılık sporuyla ilgilenen ve katıldıkları şampiyonalarda çeşitli rekorlar kıran genç atıcılar, milli sporcu Yusuf Dikeç'in yolundan olimpiyatlara gitmek istiyor.

Antrenör Cuma Sarıbayındır, 4 yıl önce göreve başladığında 3 olan lisanslı sporcu sayısını hem bu sporu yapmak isteyenleri hem de başarılı olanları belirleyerek 70'in üzerine çıkardı. Özellikle küçük yaş grubundaki sporcular, kırdıkları rekorlarla atıcılığın geleceği için umut verdi.

Bu yıl gerçekleştirilen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda 3 takım rekoru, 4 ferdi şampiyonluk, 3 takım şampiyonluğu ile 2 takım ikinciliği ve 2 ferdi üçüncülük elde eden genç sporcular, Havalı Silahlar Emin Soysal Şampiyonası'nda kendilerine ait minik erkekler Türkiye takım rekorunu da geliştirdi.

Konak ilçesindeki atıcılık merkezinde antrenmanlarına devam eden genç sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç'in açtığı yolda olimpiyatlara gitmeyi hedefliyor.

"Alttan gelen çok yetenekli genç sporcularımız var"

Antrenör Cuma Sarıbayındır, AA muhabirine son yıllarca atıcılıkta sporcu sayısının arttığını söyledi.

Yarışmalara 20'ye yakın sporcuyla katıldıklarını anlatan Sarıbayındır, şöyle devam etti:

"En son ki ateşli silahlar yarışmasında 4 kategoride yarıştık. Bunların üçünde takım rekoru kırdık. Takım olarak rekor kıran sporcularımızdan Adnan Efe Uçar ferdi olarak 4 kategoride şampiyon oldu. Minik erkek takımımız da Havalı Silahlar Emin Soysal Şampiyonası'nda kendi rekorunu egale etti. Aralık ayında bir milli takım seçmesi var. Bu milli takım seçmesine çok güçlü gitmeyi planlıyoruz. 4-5 sporcum milli takım baraj puanı atacak düzeyde. Alttan gelen çok yetenekli genç sporcularımız var. Yaşları çok ufak ama milli takım düzeyine yakın atışlar yapan sporcularımız var. Yaşıtlarından çok iyi atış yapıyorlar."

Sarıbayındır, Bulgaristan'da düzenlenecek 16-18 yaş altı gençler atıcılık Avrupa şampiyonasına çok sayıda sporcuyla katılmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Birbirimizi sürekli yukarı taşıyoruz"

Minik erkekler Türkiye takım rekorunu kıran takımdan Bedirhan Bilal Aslan (12) da balonlara atış yaparken gösterdiği başarı üzerine babasının atıcılık sporuna başlattığını söyledi.

Milli sporcu olmayı çok istediğini anlatan Aslan, takım olarak 2021'den beri kırılmayan minik erkekler rekorunu önce kırdıklarını sonra da geliştirdiklerini aktardı.

Gençler Türkiye şampiyonu Durdu Ahmet Konuş ise 7 yıldır atıcılık sporunu yaptığını, birçok Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu söyledi.

Milli takım seçmelerini geçip Avrupa şampiyonasına gitmeyi hedeflediğini belirten Konuş, "Antrenörümüz bize iyi bir eğitim veriyor. Arkadaşlarım da çok başarılı. Bu sayede birbirimizi sürekli yukarı taşıyoruz. Yusuf Dikeç örnek alıyorum." dedi.