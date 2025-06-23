Gelirse yer yerinden oynar! Süper Lig devi, yılın transfer bombasını patlatıyor

Gelirse yer yerinden oynar! Süper Lig devi, yılın transfer bombasını patlatıyor
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Beşiktaş, Suudi Arabistan Ligi'ndeki Al-Ahli takımında forma giyen Roberto Firmino için transfer görüşmelerine başladı. Siyah-beyazlı kulüp, Firmino'nun son fiziksel durumu hakkında geniş çaplı bir araştırma başlattı. Brezilyalı golcü, geçen sezon 31 maçta 12 gol atıp 10 asist yapmıştı. Firmino, 8 yıllık Liverpool macerasının ardından 2023 yazında bedelsiz olarak Al Ahli'ye transfer oldu.

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli'de forma giyen dünya yıldızı Roberto Firmino için nabız yoklamaya başladı.

Trt Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli'de forma giyen Roberto Firmino ile temasa geçti. Siyah beyazlı kulüp, Firmino'nun son fiziksel durumu ile ilgili geniş bir araştırma başlattı.

GEÇEN SEZON RAKAMLARI

Brezilyalı golcü, geçen sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı ve 12 gol atıp 10 asist yaptı. Suudi Ligi'ndeki yabancı sınırı nedeniyle 30 Ocak'tan bu yana lig maçına çıkamayan Firmino, 3 Mayıs'ta oynanan Asya Şampiyonlar Ligi finalinde ise 2 asist yaptı.

Gelirse yer yerinden oynar! Süper Lig devi, yılın transfer bombasını patlatıyor

LIVERPOOL'DA 8 SENE OYNADI

Roberto Firmino, Brezilya'da Figueirense ve Tombense takımlarında oynadıktan sonra Ocak 2011'de 4 milyon euro karşılığı Hoffenheim'e transfer oldu. Brezilyalı yıldız, asıl sıçrayışını ise 41 milyon euroya 2015'te transfer olduğu Liverpool'da yaşadı. Firmino, 8 yıllık Liverpool macerasının ardından 2023 yazında bedelsiz olarak Al Ahli'ye transfer oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Boş bi cacık olmaz yine.. Almanya'nın Shalkesi, İngiltere'nin Tottenhamı, İspanya'nın Atletico su, İtalya'nın Roma'sı... Senelerce Fenerbahçe'ye laf attılar şimdi Galatasaray aldı yürüdü Galatasaray düşmanı oldular..Boşuna derbi ortamı yaratmaya çalışmayın sizi vallahi takan yok.. Tek derbi Galatasaray Fenerbahçedir...

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