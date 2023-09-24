Gelibolu Maratonu 8. kez düzenlendi

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından '2. Yüzyıla Omuz Omuza' sloganıyla bu yıl 8. kez düzenlenen Gelibolu Maratonu sona erdi. Maratona 14 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından '2. Yüzyıla Omuz Omuza' sloganıyla bu yıl 8. kez düzenlenen Gelibolu Maratonu sona erdi.

Uluslararası Gelibolu Maratonu binlerce sporcuyu Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ağırlıyor. Gelibolu Maratonunun bu yıl 8. kez düzenlendi. Maratona bu sene 14 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı.

Gelibolu Maratonu'nda, 42K'da erkeklerden 3 saat 34 dakika 01 saniyelik derecesiyle Ergün Arslan birinci olurken, Ergün Kızılaslan ikinci, Joao Theoto Junior üçüncüoldu. Kadınlarda ise 3 saat 27 dakika 40 saniyelik derecesiyle Maria Kolpakova birinci, Ekaterina Troshanova ikinci, Süreyya Acar da üçüncü oldu.

21K yarı maratonda ise kadınlarda 1 saat 38 dakika 58 saniyelik derecesiyle Gülten Zobu Çelik birinci, Nebahat Yılmaz ikinci, Semra Bulut üçüncü olurken, erkeklerde Ümit Er, 1 saat 29 dakika 26 saniyelik derecesiyle birinci, Batuhan Sağın ikinci, Metin Barış İlhan üçüncü oldu.

10K kadınlarda 39 dakika 08 saniyede bitiren Özge Çolak birinci, Dilşah Kurt ikinci, Leyla Sapmaz üçüncü oldu. Erkeklerde 34 dakika 35 saniyelik dereceyle Bedri Şimşek birinci, Mehmet Aydıngör ikinci, Aytaç Ege üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve protokol üyeler tarafından takdim edildi. - ÇANAKKALE