Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Sivas'ta Başladı

TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası bugün yapılan seremoni ile başladı. Şampiyonanın 1'inci gününde genç kızlar ve erkekler sıralama, eleme ve madalya atışları gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda yapılan şampiyonada okçular geleneksel kıyafetlerini giyerek atışlarını gerçekleştirdi. 2 gün sürecek şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Vali Yardımcısı Osman Altın, Sivas Spor Şube Müdürü Ufuk Demir, TGTOF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Coşkuner, Sivas Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Muhammed Selvi, 60 ilden 400 idareci, antrenör ve sporcu katıldı. Şampiyonanın 1'inci gününde genç kızlar ve erkekler sıralama, eleme ve madalya atışları gerçekleştirildi.

Şampiyonanın açılış töreninde konuşan TGTOF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Coşkuner, "Aynı hedefe nişan almak ve oklarımızı birlikte uçurtmak bizler için büyük bir onurdur. Bu şampiyona sadece bir spor müsabakası değil birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzun güçlenmesine vesile olan önemli bir buluşmadır. Federasyon olarak hedefimiz köklerimizden aldığımız ilhamla geleneksel Türk okçuluğumuzu gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak, sporun dostluk ve centilmenlik değerlerini yaygınlaştırmaktır" dedi.

SEMİH EGE ATEŞ: İNSANA HEYECAN KATIYOR

Tokat'tan gelen geleneksel Türk okçuluğu sporcusu Semih Ege Ateş, "2019 yılından beri bu sporu yapıyorum. Bu camia güzel bir camia. Geleneksel okçuluk ilk başta kişinin kendi iradesini geliştirmesi açısından çok etkili bir spordur. İnsana heyecan katıyor" dedi.

BURCU KARAMAN: HERKESE DE TAVSİYE EDİYORUM

Şampiyonaya Bursa'dan katılan Burcu Karaman, "Geleneksel okçuluk çok güzel bir spor. Milli ve manevi duyguları insanlarda coşturan bir spor olduğu için ben çok seviyorum. Duygusal bağlarla tarihsel bilinç duygusunu uyandıran bir spor olduğu için gerçekten burada bu organizasyonda yer almaktan çok mutluyum. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu.