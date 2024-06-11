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Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Olan Öykü Kutlar Milli Takıma Katılmak İstiyor

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13 yaşındaki Öykü Kutlar, Mersin'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak başarılı bir performans sergiledi. Öykü Kutlar, milli takıma katılmayı hedefliyor.

Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan 13 yaşındaki Öykü Kutlar'ın hedefi milli takıma katılmak.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinin 2 bin 185 nüfuslu beldesi Yeşilçiftlik'te yaşayan Öykü Kutlar, Mersin'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olma başarısı gösterdi.

Şampiyonada takım halinde ikinciliğe ulaşan Yeşilçiftlik Ortaokulu'nun sın sınıf öğrencisi olan Öykü Kutlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu spora beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Müsabakalar için çok çalıştığını aktaran Öykü, "Yarışmalarda da güzel bir başarı elde ettik. Bireysel yarışta Türkiye üçüncüsü oldum. Çok mutlu oldum. Gurur verici bir şey. Okçuluk hep ilgimi çekiyordu. Okul çıkışlarında hep çalışıyorduk. Hedefim milli olmak. Okçulukta lise, üniversitede milli olarak uluslararası arenada Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu başarı diğer öğrencilere de örnek oldu"

Yeşilçiftlik Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni Murat Korkusuz da öğrencilere yeni bir branşı tanıtmak amacıyla bu spora yöneldiklerini belirtti.

Önce Afyonkarahisar'da daha sonra bölgede başarılı sonuçlar aldıklarını dile getiren Korkusuz, "Mayıs'ta Mersin'de yapılan yarışlarda derece elde ettik. Önceliğimiz çocuklara bu sporu tanıtmaktı. Diziler ve okçuluk branşında Mete Gazoz'un almış olduğu başarılar öğrencilerin bu alana ilgi duymasında önemli etken oldu." diye konuştu.

Okçulukta Afyonkarahisar'ı başarıyla temsil ettiklerini aktaran Korkusuz, şunları kaydetti:

"Bu başarı diğer öğrencilere de örnek oldu. 'Bizleri de alın.' diyorlar. Aileler çok destekliyor. Esnaf destekliyor. Öğrenciler kız ve erkek takımı olarak yarıştılar. Her bir takım beş öğrenciden oluşuyor. İlk amacımız öğrencileri daha ileri basamaklara taşımak. Milli takım seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bizleri bu sportif başarılarda destekleyen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Spor

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