Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası Başladı
Konya'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası başladı. Kadınlar ve erkeklerde 250 sporcu yarışıyor ve müsabakalar sonucunda ilk 3 sırayı alan sporculara madalya verilecek. Şampiyona 1 Eylül'de sona erecek.
Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı.
Merkez Karatay İlçesi'ndeki Saracoğlu Spor Tesisleri'nde organize edilen şampiyonaya, kadınlar ve erkeklerde 250 sporcu katılıyor.
Ok atmada 7 kategoride yapılacak müsabakalar sonucunda, kadınlar ve erkeklerde ilk 3 sırayı alan sporculara madalya verilecek.
Şampiyona, 1 Eylül'de sona erecek.