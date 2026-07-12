Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Konya elemeleri sona erdi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Konya elemeleri tamamlandı.

Turnuvanın ikinci gününde, Saraçoğlu Spor Tesisleri'ndeki açılış seremonisinin ardından 2 kategoride deneme ve sıralama atışları yapıldı.

Yapılan elemede büyük kadınlar kategorisinde birinci Konya Bulcuk Spor Kulübü sporcusu Eda Nur Adıgüzel, ikinci Kayserispor AŞ Spor Kulübü sporcusu Hürü Akpınar ve üçüncü Konya Bulcuk Spor Kulübü sporcusu Meryem Kirazdere oldu.

Büyük erkekler kategorisinde ise birinci Isparta Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcusu Tuğrul Öztekin, ikinci Karahisari Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Serdar Yalçın ve üçüncü Isparta Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcusu Ali Emre Yoldemir oldu.

Turnuvada, iki gün boyunca 10 ilden toplam 712 sporcu mücadele etti.