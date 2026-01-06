Geleceğin sporcuları için antrenmanlar devam ediyor

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi çerçevesinde Aydın'da yapılan taramalarda seçilen geleceğin sporcuları antrenmanlarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi ile Aydın'da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrenciler tespit edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından belirlenen geleceğin sporcuları eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde adım adım Aydın'ın ilçelerini gezen yetenek avcıları, bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı olan öğrencileri belirledi. Yetenekli bulunan geleceğin sporcuları ise yapılan işlemlerinin ardından antrenör eşliğinde antrenmanlarına başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sportif Yetenek Taraması Programı kapsamında ilçelerimizde yürütülen antrenman çalışmalarını planlanan takvim doğrultusunda sürdürmekteyiz. Program çerçevesinde antrenmanlara katılan sporcularımız, düzenli çalışmalarla atletik performanslarını artırırken aynı zamanda farklı spor branşlarını tanıma ve bu branşlara başlama imkanı bulmaktadır. Alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcuların temel motor becerileri, dayanıklılık, kuvvet, sürat ve koordinasyon gibi performans unsurları geliştirilmekte, sporcu adaylarının ilgi ve yeteneklerine uygun branşlara yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu süreç, sporcuların yeni spor dallarıyla tanışarak uzun vadeli sporcu gelişimi açısından önemli bir kazanım elde etmelerine katkı sunmaktadır. Her yıl düzenli olarak uygulanan Sportif Yetenek Taraması Programı ile erken yaşta yetenekli çocukların tespit edilmesi, doğru branşlara yönlendirilmesi ve sürdürülebilir sporcu yetiştirme sistemine kazandırılması hedeflenmektedir. İlçelerimizde devam eden antrenmanlar, yetenek taraması sürecinin sahadaki uygulamalarını güçlendirirken, sporcuların spora katılımını artırarak sağlıklı ve aktif bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN