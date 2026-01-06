Haberler

Geleceğin sporcuları için antrenmanlar devam ediyor

Geleceğin sporcuları için antrenmanlar devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi kapsamında Aydın'da tespit edilen genç sporcular, antrenmanlarına devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği ile gerçekleştirilen proje, geleceğin şampiyon sporcularını desteklemeyi hedefliyor.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi çerçevesinde Aydın'da yapılan taramalarda seçilen geleceğin sporcuları antrenmanlarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi ile Aydın'da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrenciler tespit edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından belirlenen geleceğin sporcuları eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde adım adım Aydın'ın ilçelerini gezen yetenek avcıları, bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı olan öğrencileri belirledi. Yetenekli bulunan geleceğin sporcuları ise yapılan işlemlerinin ardından antrenör eşliğinde antrenmanlarına başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sportif Yetenek Taraması Programı kapsamında ilçelerimizde yürütülen antrenman çalışmalarını planlanan takvim doğrultusunda sürdürmekteyiz. Program çerçevesinde antrenmanlara katılan sporcularımız, düzenli çalışmalarla atletik performanslarını artırırken aynı zamanda farklı spor branşlarını tanıma ve bu branşlara başlama imkanı bulmaktadır. Alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcuların temel motor becerileri, dayanıklılık, kuvvet, sürat ve koordinasyon gibi performans unsurları geliştirilmekte, sporcu adaylarının ilgi ve yeteneklerine uygun branşlara yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu süreç, sporcuların yeni spor dallarıyla tanışarak uzun vadeli sporcu gelişimi açısından önemli bir kazanım elde etmelerine katkı sunmaktadır. Her yıl düzenli olarak uygulanan Sportif Yetenek Taraması Programı ile erken yaşta yetenekli çocukların tespit edilmesi, doğru branşlara yönlendirilmesi ve sürdürülebilir sporcu yetiştirme sistemine kazandırılması hedeflenmektedir. İlçelerimizde devam eden antrenmanlar, yetenek taraması sürecinin sahadaki uygulamalarını güçlendirirken, sporcuların spora katılımını artırarak sağlıklı ve aktif bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Emeklileri umutlandıran zam teklifi

TBMM'ye sunuldu: Emeklileri umutlandıran zam teklifi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi