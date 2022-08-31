Geleceğin futbolcuları Zafer Kupası'nda ter döktü

Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası şölen havasında geçti. Turnuvada, 2012 yaş grubunda Salihli Ankaspor birinci olurken, 2011 yaş grubunda ise Manisa FK birinci oldu.

Yunusemre Belediyespor ve Manisa Yıldızspor iş birliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası gerçekleştirildi. Çocuklar, Yunusemre Belediyesi Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde yapılan turnuvada hem eğlendi hem de doyasıya futbol oynadı. Coşku ve heyecanla geçen turnuvayı Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, belediye meclis üyeleri Gülbahar Akyıldız, Gürkan Koyuncu, Mehmet İnan, Tayfun Timur ve sporcu velileri izledi. İki kategoride toplam 15 takımın katıldığı turnuva sonunda 2012 yaş grubunda Salihli Ankaspor birinci olurken, Manisa Yıldızspor ikinci, Yunusemre Belediyespor üçüncü oldu. 2011 yaş grubunda ise Manisa Futbol Kulübü birinci olurken, Manisa Yıldızspor ikinci, Akhisar Belediyespor üçüncü oldu. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, anlamlı turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA