Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde sakatlandı

STAT: Tüpraş

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut Meraş, Necip Uysal, Gedson (Dk. 39 Salih Uçan), Chamberlain, Muleka, Rebic, Cenk Tosun

FENERBAHÇE: Livakovic - Osayi, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

GOLLER: Dk. 24 (P) Chamberlain (Beşiktaş), Dk. 10 Dzeko ( Fenerbahçe )

SARI KARTLAR: Rebic (Beşiktaş), Samet Akaydin, Dzeko, Fred, İsmail Kartal (Teknik irektör) ( Fenerbahçe )

Süper Lig'in 15'inci haftasındaki Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

5'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Rebic, Osayi'yi geçtikten sonra ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içindeki Gedson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasına arka direkte Dzeko kafayı vurdu. Top uzak direğin yanından auta gitti.

10'uncu dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tadic pasını kale önündeki Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

21'inci dakikada sağ kanatta topu kazanan Cenk ceza sahasına ilerledi. Cenk Tosun ceza sahasına girdikten sonra Samet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

24'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Chamberlain, topu ağlara gönderdi: 1-1.

37'nci dakikada sol kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına ceza sahasındaki İrfan Can gelişine vurdu. İrfan Can'ın yakın mesafeden vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45+6'ncı dakikada orta alanda topla buluşan Szymanski pasını savunma arkasına koşan İrfan Can'a aktardı. İrfan Can'ın ceza sahasına kadar sürdükten sonra yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

UMUT MERAŞ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısında 2 oyuncu sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi. Gedson Fernandes'in ardından Umut Meraş da devrenin sonlarına yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan çıktı. İlk yarının tamamlanmasına kısa bir süre kala kendini yere bırakan tecrübeli futbolcu daha sonra kenara geldi. Devrenin son anları olması nedeniyle Umut'un yerine oyuna herhangi biri dahil olmadı.