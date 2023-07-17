Gediz Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları Yoğun Katılımla Devam Ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde her yıl binlerce genci sporla buluşturan Gediz Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okullarına katılımın çok yoğun olduğu öğrenildi. Bin 234 öğrencinin katıldığı yaz spor okullarında atletizm, basketbol, futbol, jimnastik, masa tenisi ve badminton, voleybol, taekwondo, yüzme, çocuk atletizm ve eğitim oyunları gibi spor dallarında uzman antrenörler eşliğinde kurslara devam ediyorlar. Yaz tatili dolayısıyla her yıl gerçekleştirilen yaz okullarına katılımın çok yoğun olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, 'Devletimizin desteği ile Gediz Belediyesi olarak bütün imkanlarımızla çocuklarımıza ve gençlerimize sporu aşılamak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporla bütünleştirmek çabası içerisindeyiz. Gençlerimizin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlayarak İlçemizdeki sporu arzu ettiğimiz ve istediğimiz seviyeye çıkarabilmenin gayretindeyiz. Tüm çocuklarımıza eğlenceli ve sağlıklı günler diliyorum' ifadelerini kullandı.