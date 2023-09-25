Gediz Belediyesi Sporcusu Yıldız Akbulut Milli Takıma Davet Edildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nden yetişen Gediz Belediyesi Spor Kulübü Kayak ve Kızak Sporcusu Yıldız Akbulut, Erzurum'da düzenlenen Genç Kızlar Naturel Kızak Şampiyonasında Türkiye 2.'si olmasının ardından Kayak Federasyonu tarafından Milli Takıma davet edildi.

Dumlupınar Üniversitesi Pazarlama ve Satış Departmanı bölümünde okuyan sporcu Yıldız Akbulut, Kayak Federasyonu tarafından Milli takım kızak kampına davet edildi.

İlk defa kayak branşında Kütahya'dan milli takıma bir sporcunun davet edildiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Bölgemizin kış turizminde parlayan yıldızı olan Murat Dağımızdan yetişerek Kayak Federasyonu tarafından Kızak Milli Takım Seçmeleri Kampına davet edilen sporcumuzu tebrik eder, emeği geçen antrenörlerimize ve sporcumuza başarılar dilerim" dedi.

Gediz gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, "Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezi 2009 yılından kayak ve kış sporlarına hizmet vermeye başlamış, 2012 yılından itibaren de kayak branşında Alp Disiplini, Kuzey Disiplini, snowboard'da faaliyetlerini devam ettirmiş ve şu an itibari ile de muhteşem bir kayak evi, aynı zamanda 2 kilometreyi bulan pistleriyle hem kırmızı, hem mavi, hem yeşil hem de siyah pisti olan muhteşem bir kayak merkezi.

Natürel kızak branşında, Yıldız Akbulut isimli sporcumuz, Kütahya ilimizde ilk defa Kayak Federasyonu tarafından Milli Takım seçmelerine çağrılmış bir sporcumuz. Kendisini tebrik ediyorum. Geçen sene Türkiye ikincisi olmuştu. Genç Bayanlarda davet edilmesi kız sporcunun Türkiye genelinde 40 sporcunun içine girmesi, Milli Takım kampına çağrılması Gediz için çok büyük bir başarıdır. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak sporcumuza her türlü desteği vermekten çekinmiyoruz. Gediz Kaymakamlığı Gediz Belediyesi her türlü desteği veriyor. Halkımız bu başarıdan çok mutlu. Daha çok sporcumuzun yetişmesini istiyorlar. Yıldız Akbulut isimli sporcumuz da 6 yıldır bizim emek verdiğimiz, Murat Dağı Termal Kayak Merkezinde yetiştirdiğimiz, Kayseri pistlerinde, Erzurum ve Erzincan Pistlerinde yarışmalara götürdüğümüz ve çok şükür geçen sene Türkiye ikincisi olarak Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazanmış bir sporcumuz. Kendisini canı gönülden kutluyorum. Bizi çok mutlu etti. Kendisine Milli Takım yolunda başarılar diliyorum" dedi.

Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezinde 5 yıldır kayak ve kızak sporu ile uğraştığını ve seçmelere davet edilmekten mutlu olduğunu söyleyen Milli Sporcu Yıldız Akbulut, "Erzurum, Erzincan, Kayseri gibi illerimizde yarışmalara katıldım. Kayak ve kızak branşında derece elde ettim. Gediz Belediyesi Spor Kulübü adına bir çok yarışmaya katıldım. Murat Dağı Termal Kayak Merkezi gelişmekte olan bir kayak merkezi.

Bizlere her zaman destek veren Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'a, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca kızak ve kayağı bize öğreten, yarışmalara katılmamızı sağlayan İlçe Gençlik ve Sor Müdürü Muhammed Keskin'e, Ayhan Keskin ve Emrah hoca çok teşekkür ederim. Her türlü bize destek oldular. Malzeme, ekipman ve kıyafetle bizlerin yanında oldular" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA