Geçen sezon her gelen topu içeri alan Onana Fenerbahçe maçında imkansızları çıkardı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

İLK YARI MANU'NUN

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Fenerbahçe olsa da kurduğu baskıda aradığı golü bir türlü bulamadı. Konuk takım ise, sarı-lacivertlilerin kalesine 15. dakialda Christian Eriksen ile çektiği ilk şutta fileleri havalandırmayı başardı ve 1-0 öne geçti.

EN NESYRI SONUNDA ATTI

Etkili futbolunu ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında Youssef En-Nesyri ile skoru 1-1'e getirdi.

ONANA MAÇA DAMGA VURDU

1-1 biten mücadeleye damga vuran ise konuk takım kalecisi Onana oldu. Geçen sezon yediği gollerle eleştirilen file bekçisi, Fenerbahçe maçında net kurtarışlara imza attı.