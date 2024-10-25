Geçen sezon her gelen topu içeri alan Onana Fenerbahçe maçında imkansızları çıkardı
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maça konuk takım kalecisi Onana damgasını vurdu. Geçen sezon yediği hatalı gollerle gündeme gelen kalecinin Fenerbahçe karşısında çıkardığı net pozisyonlar maçın önüne geçti.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
İLK YARI MANU'NUN
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Fenerbahçe olsa da kurduğu baskıda aradığı golü bir türlü bulamadı. Konuk takım ise, sarı-lacivertlilerin kalesine 15. dakialda Christian Eriksen ile çektiği ilk şutta fileleri havalandırmayı başardı ve 1-0 öne geçti.
EN NESYRI SONUNDA ATTI
Etkili futbolunu ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında Youssef En-Nesyri ile skoru 1-1'e getirdi.
ONANA MAÇA DAMGA VURDU
1-1 biten mücadeleye damga vuran ise konuk takım kalecisi Onana oldu. Geçen sezon yediği gollerle eleştirilen file bekçisi, Fenerbahçe maçında net kurtarışlara imza attı.