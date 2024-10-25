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Geçen sezon her gelen topu içeri alan Onana Fenerbahçe maçında imkansızları çıkardı

Geçen sezon her gelen topu içeri alan Onana Fenerbahçe maçında imkansızları çıkardı
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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maça konuk takım kalecisi Onana damgasını vurdu. Geçen sezon yediği hatalı gollerle gündeme gelen kalecinin Fenerbahçe karşısında çıkardığı net pozisyonlar maçın önüne geçti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

İLK YARI MANU'NUN

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Fenerbahçe olsa da kurduğu baskıda aradığı golü bir türlü bulamadı. Konuk takım ise, sarı-lacivertlilerin kalesine 15. dakialda Christian Eriksen ile çektiği ilk şutta fileleri havalandırmayı başardı ve 1-0 öne geçti.

EN NESYRI SONUNDA ATTI

Etkili futbolunu ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında Youssef En-Nesyri ile skoru 1-1'e getirdi.

ONANA MAÇA DAMGA VURDU

1-1 biten mücadeleye damga vuran ise konuk takım kalecisi Onana oldu. Geçen sezon yediği gollerle eleştirilen file bekçisi, Fenerbahçe maçında net kurtarışlara imza attı.

Geçen sezon her gelen topu içeri alan Onana Fenerbahçe maçında imkansızları çıkardı

Geçen sezon her gelen topu içeri alan Onana Fenerbahçe maçında imkansızları çıkardı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Manchester United Fenerbahçe Spor

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Yorumlar (11)

Ertan ipşir:

Güzel oynadı fener. Tebrikler

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O Z:

Bir GS'li olarak diyorum. Fener de Beşiktaş'ta beklediğimin üzerinde oynadılar. Tebrikler.

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Yunus Deliorman :

En nesirinin gol atmasına çok sevindim

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0
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ARSLANOĞLU Hakan:

Onana gizli fenerli olmuştur.

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Ahmet null:

Satılık kalem

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6
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Turan Saygılı:

ayıp ettiler altayı oynatmaları gerekirdi

12
2
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Tekin Avci:

Yaa hiç sorma onanan anana diye devam ettim gece boyu

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Hakan Kara:

şu oyunu ligde neden oynamıyorsun arkadaş ostrevoldenin yerine sağlam bir lkesici şart şu şimanstki bve mert mürdür bu takımın oyuncuları değillllllllllllll şu oyunu samsuna oynasan 5 atardın bakın görün bu hafta yine aptalca kadro çıkartır morinyo

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