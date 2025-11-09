Haberler

Gebzespor, Bursaspor'u 4-1 Mağlup Etti

Gebzespor, Bursaspor'u 4-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Gebzespor, sahasında Bursaspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Batuhan Altıntaş hat-trick yaparken, Hüseyin Seyhan da bir golle takımına katkı sağladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Gebzespor sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Aleattin Kurt

Hakemler: Fevzi Erdem, Şükrü Mert, Mahmut Can Çilkız

Güzide Gebzespor: Furkan Taş, Haşim Arda Sarman, Mustafa Pektemek (Nuri Melih Mursal dk. 62), Onur Taha Takır, Mustafa Hüseyin Seyhan, Alpay Koçaklı (Denizalp Özdemir dk. 62), Tolunay Yurtseven, Kaan Kanak (Erkul Küçük dk. 38), Adem Doğan, Mutlu Güler (Yunus Karakaya dk. 87), Mustafa Batuhan Altıntaş (Enes Kuşçu dk. 87)

Bursaspor: Anıl Tağ, Alperen Babacan (Hamza Gür dk. 60), Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Hakkı Türker, Tunahan Ergül (Ahmet Hakan Atış dk. 82), İlhan Depe (Musa Çağıran dk. 60), Sefa Narin (Sertaç Çam dk. 46), Ertuğrul İdris Furat, Muhammet Demir (Muhammet Zeki Dursun dk. 70)

Goller: Batuhan Altıntaş (dk. 13, 19 ve 51), Hüseyin Seyhan (dk. 39) (Gebzespor), Muhammet Demir (dk. 32) (Bursaspor)

Sarı kart: Alpay Koçaklı, Erkul Küçük, Haşim Sarman, Furkan Taş (Gebzespor), Ertuğrul Ersoy, Hamza Gür (Bursaspor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Kayıp anne ve oğlu 8 gündür aranıyor! Avcılar da sahaya indi, 3 senaryo üzerinde duruluyor

Kayıp anne ve oğlu için sahadalar! 3 senaryo üzerinde duruluyor
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.