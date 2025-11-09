Gebzespor, Bursaspor'u 4-1 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Gebzespor, sahasında Bursaspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Batuhan Altıntaş hat-trick yaparken, Hüseyin Seyhan da bir golle takımına katkı sağladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Gebzespor sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: Aleattin Kurt
Hakemler: Fevzi Erdem, Şükrü Mert, Mahmut Can Çilkız
Güzide Gebzespor: Furkan Taş, Haşim Arda Sarman, Mustafa Pektemek (Nuri Melih Mursal dk. 62), Onur Taha Takır, Mustafa Hüseyin Seyhan, Alpay Koçaklı (Denizalp Özdemir dk. 62), Tolunay Yurtseven, Kaan Kanak (Erkul Küçük dk. 38), Adem Doğan, Mutlu Güler (Yunus Karakaya dk. 87), Mustafa Batuhan Altıntaş (Enes Kuşçu dk. 87)
Bursaspor: Anıl Tağ, Alperen Babacan (Hamza Gür dk. 60), Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Hakkı Türker, Tunahan Ergül (Ahmet Hakan Atış dk. 82), İlhan Depe (Musa Çağıran dk. 60), Sefa Narin (Sertaç Çam dk. 46), Ertuğrul İdris Furat, Muhammet Demir (Muhammet Zeki Dursun dk. 70)
Goller: Batuhan Altıntaş (dk. 13, 19 ve 51), Hüseyin Seyhan (dk. 39) (Gebzespor), Muhammet Demir (dk. 32) (Bursaspor)
Sarı kart: Alpay Koçaklı, Erkul Küçük, Haşim Sarman, Furkan Taş (Gebzespor), Ertuğrul Ersoy, Hamza Gür (Bursaspor) - KOCAELİ