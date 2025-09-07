Gazze için karate turnuvası düzenlendi

Türkiye Karate Federasyonu, 'Karate Tatamiden Taşarak Umut Oluyor' sloganıyla Gazze için karate turnuvası düzenledi.

Türkiye Karate Federasyonu, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü ortaya koyarak Gazze halkına yardım amacıyla karate turnuvası gerçekleştirdi. Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türkiye Atletizm Federasyonu Ahmet Karadağ'ın yanı sıra sporcular ve sporcu aileleri katılım sağladı. Turnuvadan elde edilecek tüm gelirin, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, "Kalbimiz Gazze'de. Kalbimiz Filistin'de. Gençlerimizin hepsinin kalbi orada. Bu etkinliği, Gazze'yi unutturmamak için organize ettik. Tüm Türk sporcular, Gazze'yi unutmayacak ve unutturmayacak. Bu amaçla buradayız. Bu organizasyonu gerçekleştirmemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin her köşesinde yer alan bu güzel spor salonlarında bu tür organizasyonları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Dünyaya Gazze'yi hatırlatmaya her zaman devam edeceğiz" diye konuştu.

Enes Eminoğlu: "Son nefesimize kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu da, çok anlamlı bir buluşma için burada olduklarını ifade ederek, "Mücadelemiz madalya için değil, Gazze için olacak. Katılım sağlayanları ve bu organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Bugün Gazze'de bütün uluslararası değerler ayaklar altına alınmış durumda. Hepimizin bildiği gibi; çocuklar uyurken sessiz kalınır, uyurken değil. Bugün orada masum çocuklar katlediliyor. Açlıkla sınanıyorlar. Biliyorsunuz, yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla organize edilen yardımlar yola çıkmış durumda. Bu organizasyon da buradan oraya destek veriyor, selam veriyor. Bütün federasyonlarımız, uluslararası organizasyonlarda bu konuda sesini çıkarmaya, haykırmaya devam ediyor. Son nefesimize kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ahmet Karadağ: "Gazze, ülkemizin kırmızı çizgisidir"

Organizasyona ev sahipliği yaptıkları için memnun olduklarını dile getiren Türkiye Atletizm Federasyonu Ahmet Karadağ, "Burada sizlere ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Gazze, ülkemizin kırmızı çizgisidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bunu bütün dünyaya duyuruyoruz. Bu durum sadece bizim değil, tüm dünyanın kırmızı çizgisi olmaya başladı. Bu da sizlerin düzenlediği bu tür organizasyonlarla oluyor. Katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik, derece elde edilen sporculara ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - İSTANBUL