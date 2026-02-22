Gazze'de yıkımın ortasında "Ramazan Futbol Turnuvası" düzenlendi

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının yol açtığı büyük yıkıma rağmen ramazanda umudu yeniden canlandırma amacıyla iki yılı aşkın sürenin ardından ilk kez eski futbolcuların katıldığı bir futbol turnuvası düzenlendi.

Filistin Veteran Sporcular Derneğince organize edilen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "Asil Şövalye 3" isimli yardım girişimi tarafından desteklenen "Gazze Ramazan Futbol Turnuvası" dün akşam başladı.

Açılış maçında Şebab Refah ile Hidmat Nusayrat karşı karşıya gelirken, tribünlerde geçmişin futbol anıları yeniden canlandı. Maç, Şebab Refah'ın Hidmat Nusayrat'ı 2-1 mağlup etmesiyle sona erdi.

Gazze'nin merkezindeki Hidmat Nusayrat Spor Kulübü salonunda düzenlenen turnuvaya 20 takım katılıyor.

Hidmat Nusayrat Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "seçkin bir spor etkinliği" olarak nitelendirilen turnuvanın "Filistin sporuna verilen sürekli desteği ve Gazze'nin yaşadığı zor dönemin ardından spor faaliyetlerinin yeniden canlanmasını" amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, dün oynanan maçın atmosferi "anılarla dolu bir karşılaşma" olarak tanımlanırken, sahaya çıkan isimlerin ise Filistin futbolunun unutulmayan dönemlerini hatırlattığı vurgulandı.

Turnuva boyunca Gazze'nin farklı kentlerinden veteran takımlar sahaya çıkmaya devam edecek.

Bu kapsamda bu akşam Deyr Belah'taki Annan Stadyumu'nda Deyr Belah Birliğim ile Gazeteciler Birliği, Ehli Gazze ile Cibaliya Veteranları ve Hidmat Megazi ile Terabut es-Saat takımları karşılaşacak.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sporcular ve spor sektörü de hedef alındı.

Filistin Olimpiyat Komitesinin verilerine göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de spor, gençlik ve izcilik hareketleriyle bağlantılı 1007 Filistinli öldürüldü, 265 spor tesisi ise yıkıldı.