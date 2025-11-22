Haberler

Gazze'de Eski Basketbolcular Çocukları Umutlandırmak İçin Mücadele Ediyor
Han Yunus'ta eski basketbolcular, çadırlar arasında kurdukları geçici sahada çocuklara basketbol eğitimi vererek, savaşın yıkıcı etkilerinden uzaklaştırmayı ve hayallerinin peşinden gitmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Yıllarca süren saldırılarda kaybedilen sporcuların ardından hayatta kalanlar, şartların üstünlüğüne rağmen çocuklara spor ile umut vermeye çalışıyorlar.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde eski basketbolcular, çadırlar arasında basit imkanlarla kurdukları basket sahasında çocukları saldırıların yıkıcı etkilerinden uzaklaştırmaya ve hayallerinin peşinden gitmelerine yardımcı olmaya çalışıyor.

İsrail ordusunun 2 yıl boyunca Gazze Şeridi'nde insan yaşamından, ekolojiye ve eğitime kadar her alanda uyguladığı "kırım"da, 894 Filistinli sporcu yaşamını yitirdi, 292 spor tesisi, stadyum ve spor salonu da kullanılamaz hale geldi.

Bu "kırım'da" sağ kalmayı başaran sporcular, saldırıların bir nebze olsun durmasıyla birlikte kısıtlı imkanlarla da olsa tutkuyla bağlı oldukları spora ve sporcu yetiştirmeye başladı. Mevasi'de iki basketbolcu bu iş için kolları sıvadı.

Ancak spor tesislerinin çoğunun yıkılması ve Gazze'nin yüzde 50'sinin halen İsrail işgali altında olması nedeniyle basket sahasını, enkaz altından çıkardıkları bir basket potasıyla çadırların arasına kurmak zorunda kaldı.

Çadırların arasında "geçici" saha kurdular

Han Yunus Hizmet Kulübü'ndeki eski basketbolculardan Atıf el-Bettar (64), basketbola 20-25 yılını verdiğini ama 2 yıldır hiç oynamadığını paylaştı.

Enkaz arasında yürürken bir basket potası bulduğunu ve onu kullanmaya karar verdiğini aktaran Bettar, Mevasi'deki eski basketbolcular ve basketi öğrenmek isteyenlerle bir araya gelip 1-2 saat oynadıklarını, çocuklara da antrenman yaptırdıklarını anlattı.

Bettar, "Biz basketbol oynamak ve psikolojik olarak rahatlamak istiyoruz. Ama burada çadırların arasında değil kulüplerde, salonlarda oynamak istiyoruz." dedi.

Cibaliya Hizmet Kulübünün eski basketbolcularından Cihad Şirafi de 2 yıl boyunca Gazze genelindeki bütün kulüpler, okullar ve çocukların spor eğitimi aldığı tüm merkezlerin yıkıldığını hatırlattı.

Çocukların, Filistin'i dünyada temsil etmesini istiyorlar

Mevasi'de kamplarda basketbola yatkın çocukları topladıklarını kaydeden Şirafi, "Bu çocukların yeteneği olduğunu, gelecekleri olduğunu ve Filistin'i dünyada temsil edebileceklerini düşündük. Onları eğitmeye başladık." diye konuştu.

Basket potası bulmanın ve enkaz altından çıkarmanın kolay olmadığını söyleyen Şirafi, başka yer olmadığı saha için araçların geçtiği bir yol üzerinde ve çadırların arasında bir yer seçmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Tüm basketbol sevenlere, Arap ve dünya ülkelerine seslenen Şirafi, "Büyük bir yıkıma, açlığa ve kırıma maruz kalmış bir halk olarak bize forma, ayakkabı, basket topu, pota ve saha yardımı yapılmasını istiyoruz." dedi.

Hayali büyük bir basketbolcu olmaktı

Kurulan geçici sahada basketbol oynayan Faris Munir Ayyadi ise eskiden kurduğu hayalleri ve halihazırda çektikleri eksiklikleri aktardı.

Ayyadi, "Büyük bir basketbolcu olma hayalim vardı. Televizyonda hep basketbolcuları seyrederdim. Yurt dışına çıkmak isterdim ama savaş çıktı ve her şey yıkıldı." ifadesini kullandı.

Hayalini hala canlı tutan Ayyadi, formaları ve ayakkabılarının olmadığını, çadırların arasında çıplak ayakla kumlar üstünde oynamak zorunda kaldıklarını, oynadıkları yerden sürekli araç geçtiği için de düzgün eğitim alamadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
