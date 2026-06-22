İsrail saldırılarıyla yıkılan Gazze'de futbolcular, zorluklara rağmen tutkalarından vazgeçmiyor / performanslarını geliştirmeye çalışıyor

İsrail'in Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde büyük yıkım yaşanırken, binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve altyapının tahrip olduğu bölgede çocuklar ve gençler, futbol tutkusunu enkazın, çadırların ve yıkılmış yapıların arasında yaşatmaya çalışıyor.

İsrail'in saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve Gazze'de sağlık, eğitim, barınma ve spor altyapısı dahil birçok yapının tahrip edildiği süreçte, tüm bu zorluklara rağmen sporcular ve antrenörler umutlarını kaybetmeyerek genç yetenekleri ayakta tutmaya çalışıyor.

Bir zamanlar kulüp sahalarında ve mahalle tesislerinde antrenman yapan Filistinli çocuklar, bugün yıkılmış binaların molozları ve açık alanlarda futbol oynuyor. Eski futbolcular ve antrenörler ise sınırlı imkanlarla genç oyuncuları bir araya getirerek futbol eğitimini sürdürmeye çalışıyor.

Eski İttihad Şucaiyye Kulübü ve Filistin Milli Takımı oyuncusu Muhammed Suveyrki, İsrail saldırılarında spor alanlarının yok edilmesi nedeniyle çocuklarla çalışmak için her boş alanı değerlendirdiklerini söyledi.

Suveyrki, "Bu yıkımın ortasında, bir gün Filistin Milli Takımı'nı uluslararası, Asya ve Arap arenalarında temsil edecek bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Sahalarımızı yıktılar, biz yine de oynuyoruz"

Futbolcu Ahmed Hassune, savaş öncesinde sahalarda ve kulüplerde futbol oynadıklarını ancak İsrail saldırıları sonrası Gazze'de birçok yer gibi tüm spor tesislerinin de yıkıldığını anlattı.

Hassune, "İsrail bütün sahalarımızı yıktı. Peki şimdi nerede oynayacağız? Biz futbolu seviyoruz, futbola aşığız. Yaşananlara rağmen oynamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir gün Filistin Milli Takımı formasını giymek istediğini belirten Hassune, tüm yıkıma rağmen futbolu bırakmayacaklarını vurguladı.

"Yetenekleri sokaklardan ve enkazdan topluyoruz"

İttihad Şucaiyye Kulübü altyapı antrenörü ve eski uluslararası hakem Muhammed Süleyman Halil, sahaların yok edilmesi nedeniyle antrenörlerin alternatif alanlara yöneldiğini söyledi.

Halil, "Bu yetenekleri kaybetmemek için onları sokaklardan, enkazların arasından ve çadırların çevresinden topluyoruz." dedi.

Çocukların hayali Avrupa ve milli takım

15 yaşındaki Zeyn Hazım Ebu Ata da saldırılar öncesinde hedefinin İttihad Şucaiyye ve Filistin Milli Takımı olduğunu ancak sahaların yıkılmasıyla bu sürecin kesintiye uğradığını aktardı.

Ebu Ata, ileride Avrupa'da bir kulüpte oynamayı hedeflediğini belirtti.

13 yaşındaki Yezin Hirz de savaş öncesinde kulüp sahalarında antrenman yaptığını, bugün ise futbolu enkazın arasında sürdürdüklerini ifade etti.

Hirz, "Avrupa'da büyük bir kulüpte oynamayı hayal ediyorum." dedi.

Gazze'de sporcular, futbolun yalnızca bir oyun değil, İsrail saldırılarının yıktığı şehirde hayata tutunma ve geleceğe dair umutları koruma aracı olduğunu ifade ediyor.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in devam eden saldırı ve ablukası nedeniyle yaşam, sağlık ve spor alanlarındaki koşullar kötüleşmeye devam ediyor.

Filistinli yetkililer, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini, sınır kapılarının açılması ile üzerinde uzlaşılan miktarlardaki gıda, insani yardım, tıbbi malzeme, barınma ekipmanları, spor tesislerinin yeniden inşası için gerekli malzemeler ve altyapının yeniden inşası için gerekli materyallerin Gazze'ye girişine izin verilmediğini vurguluyor.