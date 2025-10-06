Gaziosmanpaşaspor, Erciyes Esen Makina FK'yı 3-1 mağlup etti
Kayseri Süper Amatör Küme'de yapılan karşılaşmada Gaziosmanpaşaspor, Erciyes Esen Makina FK'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta goller Emre Borlu ve Silvan Gezer'den geldi.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 3. haftasında Sümer Stadı'nda Gaziosmanpaşaspor ile Erciyes Esen Makina FK karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı karşılaşmada 3 puanı alan taraf Gaziosmanpaşaspor oldu
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Fatih Yıldırım, Aykut Cem Bulut
Gaziosmanpaşaspor: Doğukan Duman, Ali Bozkurt, Emre Borlu, Hakan Yılmaz, Silvan Gezer, Ali Altuner, Mustafa Gezgin, (Osman Erduran dk.76), Emirhan Demirezen, Kemal Karataş, (Kasım Şahin dk.60), Üzeyir Keskin, (Talha Altun dk.52), Berat Koç
Erciyes Esen Makina FK: Yunus Karamanoğulları, Hüseyin Aydın, (İlkay Karakoç dk.46), Ahmet Arısoy, Mehmet Doğru, (Yusuf Yavuz dk.74), Batuhan İlhan, Latif Aydemir, Ömer Kaya, Selim Yağmur, Emre Fındık, (Deniz Yıldırım dk.55), Mehmet Kütük, Hasan Emre Göltaş
Goller: Emre Borlu (dk.1), Silvan Gezer (dk. 47 ve 90) (Gaziosmanpaşaspor), Hasan Emre Göltaş (dk.56) (Erciyes Esen Makine FK)
Kırmızı kart: Doğukan Duman (dk.75) (Gaziosmanpaşaspor) - KAYSERİ