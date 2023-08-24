Gaziosmanpaşa Belediyesi Bisiklet Yolu Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, trafikte araç sürücülerinin, bisikletlere karşı olan farkındalığını artırmak amacıyla "Bisiklet Yolu Farkındalık Etkinliği" düzenledi.

Türkiye'de bisikletli ulaşımın öncü ilçelerinden olan Gaziosmanpaşa'da, bisiklet tutkunlarının sayısı her geçen gün artıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, hizmete sunduğu bisiklet yollarının denetimini, bakımını ve temizliğini aksatmadan sürdürerek, bisiklet sürücülerine güvenli sürüş imkanı sağlamaya devam ediyor. Aynı zamanda düzenlenen farkındalık etkinlikleri ve bisiklet turlarıyla da hem vatandaşlar bisikletli ulaşıma teşvik ediliyor hem de çevreci ulaşım hizmetlerine katkı sağlanıyor.

Bisiklet yolunu ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi son olarak, trafikte araç sürücülerinin, bisikletlere karşı olan farkındalığını artırmak ve bisiklet yollarına araç park edilmesinin önüne geçmek amacıyla "Bisiklet Yolu Farkındalık Etkinliği" düzenledi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda bisiklet sürücüsü katıldı. Kemal Şeker Bulvarı'nda bulunan bisiklet yolunda tur gerçekleştiren bisiklet sürücüleri, araçların yolu işgal etmemesi adına farkındalık oluşturdu. Etkinlikte, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belediyenin Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetimler gerçekleştirerek, araç sürücülerine uyarılarda bulundu, bisiklet yolunu ihlal edenlere cezai işlem uyguladı. Güvenlik açısından denetimlerin sıklıkla devam edeceği vurgulandı.

"Bu tür yolların çoğaltılmasını istiyoruz"

Etkinliğe katılan Dolunay Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Erdinç Öztürk, "Amacımız bisiklet yollarının çoğalması ve mega kent gibi büyük bir yerde ekolojik açıdan da bu çok önemli. Bisiklet yolu yapılamayacak yerlerde de tabelalarla, asfalta işaretlemelerle sağ şeridin bisikletlerle paylaşılmasını ve bu tür yolların çoğaltılmasını istiyoruz. Ne kadar çok olursa bizim için o kadar iyi. Çünkü İstanbul gibi büyük bir yerde bisiklet kullanıcıları çoğalıyor. Şoförlerimize de ehliyet kurslarında artık bisikletlerinde bir araç olduğunu ve sağ şeridi bizlerin de kullandığını belirten eğitimler verilmesi gerekiyor" dedi. - İSTANBUL