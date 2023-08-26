Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, şampiyonları makamında ağırladı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, uluslararası arena elde ettikleri derecelerle ülkemizi gururlandıran Gaziosmanpaşalı milli sporcuları makamında ağırladı. Şampiyon sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Usta, sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, uluslararası arena elde ettikleri derecelerle ülkemizi gururlandıran Gaziosmanpaşalı milli sporcuları makamında ağırladı. Muay-thai Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü Yılmaz Çeken ile birlikte Başkan Hasan Tahsin Usta'yı ziyaret eden Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ömer Çavğın, Gençler Avrupa Şampiyonu Fatma Çeken, Gençler Dünya 3'üncüsü ve Avrupa Şampiyonu Yasin Çavğın ve Gençler Avrupa 3'üncüsü Elif Keskin kazandıkları madalyaların sevincini Usta ile paylaştı.

Teknik Direktör Çeken ve milli sporcularla sohbet eden Başkan Usta, tüm gençlere en az bir spor dalıyla uğraşmalarını tavsiye ettiklerini ve bunun için de uygun imkanları sağlamaya devam ettiklerini söyleyerek, böyle başarılı gençlerin, tüm gençlere örnek olduğunu ifade etti. Şampiyon sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Usta, sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.