Gaziemir Spor Sezona 3'te 3 ile Başladı ve Lider Oldu

Gaziemir Spor Sezona 3'te 3 ile Başladı ve Lider Oldu
Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Gaziemir Spor, 3 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturdu. Teknik direktör Ulaş Şırlancı, hedeflerinin başarıyı sürdürmek olduğunu belirtti.

BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta mücadele eden Gaziemir Spor, sezona 3'te 3 yaparak başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Geçen sezonu İzmir Süper Amatör Lig Play-Off B Grubu'nda şampiyon olarak tamamlayan ve Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Gaziemir Spor, sezona iyi başladı. 1965 Nurlupınar ve 7 Eylül Turgutlu 1984'ü tek golle geçen yeşil-beyazlılar, deplasmanda Güzeltepe'yi de 2-1'lik skorla mağlup edip maç fazlasıyla 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Ulaş Şırlancı, "Şampiyon kadromuzu büyük oranda koruyup üzerine takımımıza katkı sağlayacak takviyelerle sezona iyi bir başlangıç yaptık. Maç maç gidip üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Hedefimiz hafta sonu oynayacağımız Torbalıspor maçında da galip gelmek. Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor


