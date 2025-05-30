Gaziantep'te Yağlı Güreşler İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Gaziantep'te Yağlı Güreşler İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. ayağı için Gaziantep'te kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, güreşin geleneksel bir spor olduğunu ve Gaziantep'in bu alanda atılımlar yaptığını belirtti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. ayağı için Gaziantep'te kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek güreş müsabakaları öncesi Mecidiye Han'dan Balıklı Parkı'na davullar eşliğinde yüründü.

Yürüyüşe Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, ilgili kurum müdürleri, güreşçiler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonrası konuşma yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, güreşin peygamber sünneti olduğunu ve bin yıla yakın mazisi olduğunu ifade etti.

Üç yıl öncesine kadar Gaziantep'te hiç güreş yapılmadığını ve kenti güreşle tanıştırdıklarını belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an Gaziantep'e 1500 pehlivan geldi. Biz 3 yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Gazi şehrimizi de pehlivanlarla tanıştırdık. Geçen yıl şehrimizden 150 pehlivan güreşlere katılmıştı, gittikçe gelişiyor. Spor yapmak insanı zinde tutar. Geleneksel sporlarımız bizim için çok önemli. Bunun için de geleneksel spor merkezi yaptık."

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise ligin kurulduğu andan itibaren Gaziantep'e ve Güneydoğu'ya yağlı güreşleri tanıtma fırsatı vererek kendilerine destek olduğu için Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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