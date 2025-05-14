Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi

Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

''TARAFTAR ÇILDIRDI OSIMHEN'İ İSTİYOR''

Karşılaşmanın son bölümü oynanırken Galatasaray'da tribünlerden Victor Osimhen tezahüratı geldi. Galatasaraylı taraftarlar, başkan Dursun Özbek'e dönerek, "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bunun üzerine Osimhen, yedek kulübesinde takım arkadaşı Ahmed Kutucu'ya ne dediklerini sormasının ardından kulübeden ayrılarak taraftarı alkışladı.

TARİHE GEÇTİ

Türkiye Kupası finalinde 2 gol atıp 35 gole ulaşan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.