Canlı anlatım! Maç golle başladı

Canlı anlatım! Maç golle başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada Fenerbahçe, 1-0 önde.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor.

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin, Melih, Camara, Maxim, Kozlovski, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri

CANLI ANLATIM:

5' GOOOLLLL! Fenerbahçe, En-Nesyri ile 1-0 öne geçiyor.

4' Fenerbahçe'de Skriniar'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Semedo'nun yerden ortasını savunma karşıladı.

2' Gaziantep FK kendi yarı sahasında oyun kurmaya çalışıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

