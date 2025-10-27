Canlı anlatım! Maç golle başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor.

İLK 11'LE R

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin, Melih, Camara, Maxim, Kozlovski, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri

CANLI ANLATIM:

5' GOOOLLLL! Fenerbahçe, En-Nesyri ile 1-0 öne geçiyor.

4' Fenerbahçe'de Skriniar'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Semedo'nun yerden ortasını savunma karşıladı.

2' Gaziantep FK kendi yarı sahasında oyun kurmaya çalışıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.