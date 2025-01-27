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Gaziantep Polisgücü Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

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Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig Süper Finalinde Gaziantep Polisgücü, Nevşehir Belediye SK'yi 5-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Final öncesi saygı duruşu yapıldı.

Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig Süper Final müsabakasında Nevşehir Belediye SK'yi yenen Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu.

Amasya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesi Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karşılaşmada Nevşehir Belediye SK'yi 5-1 yenen Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gaziantep Polisgücü'nü tebrik ederek, "Erkekler organizasyonu, oynanan bu final maçıyla bitti. Ligde kıyasıya bir mücadele oldu. Ligdeki bütün takımlarımızı kutluyorum. Gaziantep Polisgücü bizi Avrupa'da temsil edecek, onlara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Spor
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