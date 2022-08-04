Gaziantep haberleri! Gaziantep FK'da 10 yeni transfer için imza töreni düzenlendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da yeni sezon öncesinde kadroya dahil olan 10 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine; başkan Cevdet Akınal, başkan vekili Sezer Cihan, Joao Figueiredo, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Valmir Veliu, Lazar Markovic, Marko Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Abdulkadir Parmak, Matej Hanousek ve Erten Ersu katıldı.

Transfer yaparken ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden başkan Cevdet Akınal, transfer yapmanın çok zor olduğunu dile getirerek, Anadolu kulübü oldukları için bazen futbolcuların gelmek istemediğini söyledi. Futbolcuların çocuğunun okulunu bile araştırdığını vurgulayan Akınal, ellerindeki imkanlarla en iyi transferleri yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından takıma katılan 10 futbolcu sözleşmelerine imza attı.