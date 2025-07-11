Gaziantep Futbol Kulübü, Juninho Bacuna ile Sözleşme İmzaladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Juninho Bacuna ile Sözleşme İmzaladı
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Gaziantep Futbol Kulübü, Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Wehda forması giyen Juninho Bacuna ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp başkanı Memik Yılmaz da yer aldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Wehda forması giyen Juninho Bacuna ile 2+1 yılık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha bölgesine önemli bir takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Wehda forması giyen Juninho Bacuna'yı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Yeni transfer Juninho Bacuna, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

Kariyeri boyunca çeşitli takımlarda 387 resmi karşılaşmada forma giyen Bacuna, 48 gol ve 40 asistlik performans gösterdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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