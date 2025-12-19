Haberler

Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı

Güncelleme:
Gaziantep Futbol Kulübü, istifa eden Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüp, başarılı teknik adamın geri dönüşüyle ilgili olumlu açıklamalar yaptı.

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde istifa ederek görevinden ayrılan Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde istifa eden Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ile başarılı teknik adam arasında yapılan görüşmede sorunlar giderilerek yeniden anlaşma sağlanırken, bu karar "Kaldığımız yerden devam, Gaziantep 'Yılmaz'" başlığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
